Não é prevista nova rodada de negociações salariais até final de 2026, diz governo ao Congresso

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não está prevista, até o final de 2026, nova rodada de negociações salariais. Isso se dá, segundo a gestão, porque acordos firmados estabelecem regras de reajuste salarial e reestruturação de carreiras válidas para o período de 2024 a 2026.

A afirmação consta na mensagem presidencial enviada pela gestão federal ao Congresso nesta segunda-feira, 3. No documento, a gestão afirma que “está assegurada a reposição integral da inflação projetada para o período de 2023 a 2026, além de ganhos reais que permitirão aos trabalhadores e às trabalhadoras do serviço público recuperar parte do poder de compra perdido em administrações anteriores”.

“Ademais, as reestruturações das carreiras e dos planos de cargos vão possibilitar maior harmonização entre grupos de carreiras e reduzirão a complexidade das tabelas salariais”, complementa.