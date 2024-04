‘Não é possível compactuar com negacionismo’, diz Adriana Araújo sobre saída da Record

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/04/2024 - 18:34 Para compartilhar:

A jornalista Adriana Araújo, 51, falou sobre ter sido demitida da Record TV, em 2021. Em entrevista à Folha de S. Paulo, ela disse que o motivo teria sido negacionismo científico da emissora, que ela definiu como “impossível de compactuar”.

Durante a pandemia, Araújo passou por um processo de “fritura” na emissora. Após 14 anos apresentando o Jornal da Record, a jornalista foi transferida para o programa “Repórter Record Investigação” e, em seguida, demitida.

Ao veículo, a mineira disse não ter dúvidas sobre o motivo do canal tê-la mandado embora. “Para mim, não era possível compactuar com nenhum tipo de negacionismo, Expus internamente as minhas críticas e isso gerou um processo de afastamento do Jornal da Record e, depois, a demissão”, declarou.

A comunicadora ainda afirmou que não se arrepende de nada e que tem convicção de seu compromisso com a notícia. “O que estava em jogo ali era a vida das pessoas”, finaliza.

Atualmente, Adriana Araújo trabalha na Band, emissora que a contratou em 2021, alguns meses após a saída dela da Record.