Não é o Flamengo? Casa de aposta coloca clube argentino como favorito ao título da Libertadores

Rio – O bom momento no Brasileiro e na Libertadores vem animando os torcedores do Flamengo e deixando os rivais preocupados. Porém, o retorno do clube carioca a uma semifinal da competição internacional ainda não fez o Rubro-negro ser considerado favorito ao título segundo as casas de apostas. De acordo com o site “Oddsshark.com”, há uma outra equipe como favorita.

Dono de seis títulos da competição e atual vice, o Boca Juniors é o favorito. Um título do clube argentino faria a casa pagar R$ 3,00 / para um R$ 1 apostado. Logo depois vem o Flamengo com R$ 3,50 / 1. O atual campeão, River Plate, está com R$ 3,75 / 1. Outro brasileiro no torneio, o Grêmio, campeão em 2018, está com R$ 4,50 / 1.

O Flamengo enfrenta o Grêmio pela semifinal da Libertadores. O Rubro-negro irá decidir em casa a sua classificação para a final. River Plate e Boca Juniors disputam a outra vaga.

Sobraram quatro gigantes na corrida pelo título da Taça Libertadores da América. Apesar de ser um duelo bem parelho, a liderança pertence ao Boca Jrs., seguindo de Flamengo, River Plate e Grêmio. O Mengão cresceu assustadoramente e chegou a ter odds de R$ 11,00 / 1 nas apostas futuras. Com a contratação de craques e um futebol bonito e eficiente demonstrado contra o Internacional, crescemos muito. Confira abaixo as últimas notícias, de acordo com o Oddsshark.com.