‘Não é estética, é saúde’, diz Marcelo Rossi sobre forma física no ‘Domingão com Huck’

O padre Marcelo Rossi comentou seu porte físico durante participação no Domingão do Hulk neste domingo, 30. A produção do programa exibiu até um “antes e depois” da forma física do sacerdote.

Segundo Rossi, a disposição para os exercícios físicos surgiu após uma agressão sofrida durante uma missa em 2019. Na ocasião, uma mulher saltou sobre ele e o derrubou do altar.

“Tomei consciência que precisava me cuidar. Não cheguei a quebrar nada, tive que fazer exames, esperar três dias, porque bati a cabeça. Graças a Deus, nada me aconteceu. Lá, comecei a me cuidar fisicamente”, comentou o padre. “Não é estética, é saúde.”

Antes porém de começar a tratar da saúde, Marcelo Rossi disse que entrou em um estado de depressão e chegou a pesar 60 kg, apesar de medir 1,95 metro de altura. Ele também lembrou que é formado em educação física e já treinava antes de entrar para o sacerdócio.