“Não é este processo que valida a minha cidadania”, diz Glamour Garcia sobre redesignação sexual

Em entrevista à Quem, a atriz trans Glamour Garcia, que fez sucesso como Britney, em ‘A Dona do Pedaço’ (2019), tomou uma decisão importante durante a quarentena e adiou sua cirurgia de redesignação sexual.

“A cirurgia é muito importante para mim. Mas, hoje em dia, eu como uma mulher mais consciente e empoderada, culta e vivida, tenho consciência de que não é este processo que valida a minha cidadania e vivência. A cirurgia tem que ser feita de uma forma muito coerente e com saúde. Em março de 2021, estreio meu novo trabalho no teatro e ficou uma agenda incongruente. Não tem como eu me dedicar ao pós-operatório tendo uma temporada de espetáculo para estrear. Acabei optando por dar prioridade ao meu trabalho neste momento primeiro”, justificou a atriz.

Glamour também falou sobre o ano de 2020 e as expectativas para 2021. “Apesar de todas as dificuldades, 2020 me trouxe essa revelação de retornar ao teatro, de atuar. Vou fazer o Caderno Rosa de Lori Lamby, de Hilda Hilst. Estou muito animada com a temporada e o que esse trabalho vai me trazer, como nunca estive em anos. Vou me dedicar muito a essa peça.”

