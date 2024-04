Não é a de Pisa: Itália tem outra torre inclinada que pode realmente cair

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/04/2024 - 22:18 Para compartilhar:

Há outra torre inclinada na Itália, mas desta vez, as autoridades estão preocupadas com um colapso perigoso. A catástrofe iminente do século XII é a Torre Garisenda, com 45 metros de altura em uma curva de quatro graus, por enquanto, no coração da Bolonha. O ícone de longa data foi considerado em “alto risco” de desabar no ano passado, informou a CNN.

A torre inclinada, agora fora do alcance dos espectadores, fica ao lado de uma estrutura maior, de 97 metros, chamada Torre Asinelli, juntas elas são conhecidas como as duas torres.

No início desta semana, as autoridades municipais providenciaram andaimes, postes e outros equipamentos utilizados na Torre Inclinada de Pisa para tentar manter a Torre Garisenda no ar, numa iniciativa de 20 milhões de dólares. Levará meio ano para modificar o equipamento para uso ideal.

“Isso tornará possível proteger a torre”, disse o prefeito de Bolonha, Matteo Lepore, em entrevista coletiva.

Uma descrição truncada do plano é colocar suportes na seção central da torre que se conectam a dois sistemas de polias ancorados no solo. Os trabalhos de alvenaria virão depois.

“Em 2025 e 2026 haverá novas obras de consolidação e restauração, que ainda carecem de planeamento”, acrescentou o autarca.

Quando construídas na Idade Média, as duas torres serviram tanto para fins militares de sinalização quanto para defesa da cidade, além de ostentação de prestígio, segundo o conselho de turismo da cidade.

