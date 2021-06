‘Não duvido que, se a coisa engrossar, Tite jogue o bone’, diz Renato Maurício Prado Comentarista avaliou que técnico da Seleção Brasileira ainda não se posicionou sobre desejo de jogadores de não participar da Copa América

Após o anúncio de que jogadores da Seleção Brasileira não estariam satisfeitos em disputar a Copa América no Brasil, o comentarista Renato Maurício Prado avaliou o futuro de Tite no comando da equipe. Durante o “Fim de Papo”, o jornalista afirmou que gostaria de ver o técnico se posicionando ao lado dos atletas mas que acredita em uma possível desistência do treinador caso as polêmicas se agravem.

– Estou curioso para ver a posição do Tite. Não duvido que, se a coisa engrossar, ele jogue o boné, eu fico até fã dele. No mínimo ele poderia dizer que apoia os jogadores que não quiserem jogar e não vai haver nenhum tipo de retaliação em relação à próxima Copa do Mundo – avaliou o comentarista.

– Acho que ele tem esse direito. Ele pode fazer isso, de uma forma até escaparia. Ele diz assim: “olha, 90% dos jogadores da Europa não querem jogar, eu entendo, apoio, e nós vamos chamar jogadores daqui”, enfim qualquer coisa dessas. O que eu gostaria que ele dissesse é “eu saio também”, mas aí eu já tô querendo acreditar em Papai Noel – completou Renato Maurício Prado.

Fora do Brasil e da Seleção Brasileira, jogadores como Kun Agüero se colocaram contra à realização da Copa América no país durante a Pandemia. Já na imprensa esportiva nacional, jornalista se opuseram veementemente ao torneio internacional.

