“Não dormia sem transar”, revela Ney Matogrosso a Eduardo Sterblitch

Nesta segunda-feira (20), Ney Matogrosso foi o convidado do “Sterblitch não tem um talk show: o Talk Show”. O cantor falou sobre diversos aspectos da sua vida, como família, carreira e sexo. Durante a entrevista, Ney também esclareceu diversos rumores, inclusive sobre sua maquiagem, que reza a lenda, a Banda Kiss teve que pedir autorização para usar.

“Uns empresários, via empresário mexicano, queriam conversar comigo e me disseram que queriam me levar [para lá]. Eu disse não, estava começando uma carreira no Brasil. Eles me disseram que a imagem era boa, mas o som deveria ser mais pesado. E foi o que foi feito. O Kiss veio depois, um ano depois”, disse. O cantor, que saiu de casa com 17 anos, disse que não aceitava a ajuda do pai, mesmo quando precisava. “Era uma questão de honra”, explica.

Sobre sexo, Ney Matogrosso revela detalhes bem íntimos. “Foi uma fase da minha vida que eu não dormia sem transar. Era difícil pra mim. Hoje não é mais assim porque é meio cansativo, né? Durou uns 10 anos”, finalizou.

