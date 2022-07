‘Não deu certo’, diz Paulo André sobre relacionamento com Jade Picon

Paulo André foi entrevistado nesta segunda-feira (25) no “PodDelas”, comandado por Tatá Estaniecki e Boo Unzueta, e revelou os motivos de não ter engatado um relacionamento com Jade Picon fora do “BBB22“.







“Eu e a Jade, a gente teve uma parada maneira lá dentro. Foi muito maneiro. Foi aquela parada que eu falei da intensidade. Foi muito intenso”, disse o atleta.

“Só que aí, pô, saímos e tal, ela tem a vida dela, teve a vida dela. E eu falei: ‘Pô, vamos com calma. Eu saí, quero ver o que tá acontecendo aqui fora’. E aí não deu certo. É difícil, porque as pessoas criaram expectativa”, explicou PA.

O atleta, que ficou em segundo lugar no reality, atrás apenas do campeão Arthur Aguiar, disse que mesmo não tendo dado certo o relacionamento com a influencer, os dois permanecem amigos.

“A gente conseguiu manter essa amizade, eu tenho um carinho gigante por ela. Ela é uma pessoa sensacional”, disse.