“Não desejo nem a inimigo”, diz mulher de Mauro Naves sobre punição ao marido

A atriz Patrícia Naves, mulher do jornalista Mauro Naves, concedeu entrevista ao TV Fama, que irá ao ar na noite desta segunda-feira (17), e contou que está sofrendo muito com a punição da Rede Globo aplicada ao marido por ele ter passado o telefone do pai de Neymar para um advogado da modelo Najila Trindade, no caso do suposto estupro envolvendo o jogador.

“Para mim é muito difícil falar. Acho que ninguém deveria passar o que o Mauro está passando. Eu preferiria não falar, mas não posso. A dor que todos nós da família estamos passando, não desejaria ao meu pior inimigo. Tenho certeza que Deus é maior que tudo. O meu marido é um homem sério, 32 anos de profissão dedicados ao trabalho, de um coração enorme. Estou chocada com a repercussão que isso tomou em função de uma pessoa que simplesmente não fez nada”, afirmou ela.

Patrícia também disse que não vê problema no fornecimento do número de telefone do pai de Neymar ao advogado. “Forneceu a partir do momento em que ele ligou para o pai do Neymar e perguntou se poderia dar o telefone. Qual o problema de você dar um telefone de uma pessoa com autorização da outra?”