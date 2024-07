“Não descansaremos até que a vontade popular seja respeitada”, oposição contesta resultado na Venezuela

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2024 - 2:56 Para compartilhar:

A oposição da Venezuela anunciou que não reconhece a decisão do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) de declarar Nicolás Maduro como vencedor das eleições presidenciais.

“Nossa luta continua, e não descansaremos até que a vontade popular seja respeitada”, disse o candidato Edmundo González em um breve discurso.

“No descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada”, aseguró el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, como reacción al primer boletín emitido por el CNE.#VIVOplay por: https://t.co/67lmRgXVCY pic.twitter.com/ES61ThZZmd — VIVOplay (@vivoplaynet) July 29, 2024

A líder oposicionista María Corina Machado, impedia de concorrer no pleito, disse que a declaração do CNE vai contra as pesquisas internas que apontavam vitória da oposição com ampla margem em relação a Maduro.

Machado afirma que oposição ganhou em todos os Estados e que os resultados esperados dariam a vitória a González com cerca de 70% dos votos contra 30% dos governistas.