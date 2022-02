‘Não dava ponto sem nó’, diz Supla sobre Silvio Santos na época da ‘Casa dos Artistas’

Supla relembrou a fase em que conviveu com Silvio Santos nos bastidores do realty show “Casa dos Artistas”. Em entrevista ao documentário Realities: o Brasil na TV, de Splash e MOV.doc, o cantor rasgou elogios ao dono do SBT.

“Ele entrou no meio com um sapato Las Vegas de cobra. Falei: ‘Esse sapato, meu Deus. Tinha que filmar esse sapato e por no reality’”, disse o vice-campeão da edição que foi vencida por Bárbara Paz.

“Ele falou ‘pessoal, o programa talvez tenha que acabar, por isso que eu estou entrando aqui’. Eu acho que na verdade nem precisava ter entrado, acho que ele quis entrar e falar. Ele estava curtindo, era do lado da casa dele. Ele entrou lá e falou ‘talvez a Globo entre com processo e eu tenha que parar o programa no meio’”, continuou.

Supla ainda falou da foto icônica entre Silvio com o elenco da primeira edição do programa que marcou história ao ter colocado o terror contra a Globo em pleno início da década de 2000: “Ele aproveitou e tirou uma foto com todo mundo lá dentro com ele na cadeira. […] O cara não dá ponto sem nó: ‘Esse é o meu programa, eu estou aqui’”, finalizou.

