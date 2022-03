Não convenceu! Torcedores se irritam na web após atuação do Vasco na Copa do Brasil Apesar da classificação, Cruz-Maltino jogou mal contra a Ferroviária e só venceu pelas individualidades de Nene e Raniel

O Vasco enfrentou a Ferroviária nesta quarta-feira, na Fonte Luminosa, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino venceu a partida por 1 a 0 com gol de Raniel e conseguiu a classificação. Apesar do resultado, torcedores vascaínos ficaram indignados com a atuação do time e protestaram nas redes sociais. Confira detalhes do jogo.

Muitos torcedores usaram os comentários da postagem do Vasco no Twitter para desabafar sobre a vitória suada. E uma publicação em seu perfil, o jornalista Casimiro disparou contra a atuação da equipe.

– Que maravilha mais um jogo de merda do Vasco – ironizou.

– Vasco faz o gol e 30 segundos depois toma uma pressão descomunal – disse ele em outro tuite.

Veja abaixo as reações dos torcedores na internet:

JOGO HORRÍVEL COM ATUAÇÃO PÉSSIMA ✔️ — Guitta⁷⁷⁷ ✠ (@andrade_1898) March 3, 2022

time péssimo✔️ — Anne ✠ (@Aryannecrvg_) March 3, 2022

Fora Zé ricardo — Igor¹⁸⁹⁸ ✠ (@igorcrvg_0) March 3, 2022

Que maravilha mais um jogo de merda do Vasco — caze (@Casimiro) March 3, 2022

O Vasco volta a campo no próximo domingo, contra o Flamengo, às 16h, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela Taça Guanabara. O time cruz-maltino vai em busca da vitória para aos poucos ir adquirindo a confiança da torcida.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais