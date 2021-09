‘Não consigo ir ao banheiro sem perder o ar’, diz youtuber Rato Borrachudo, internado com Covid

Conhecido como Rato Borrachudo, o youtuber Douglas Mesquita Silva contou em suas redes sociais sobre sua internação em uma Unidade de Terapia Intensiva em São Paulo. Ele foi internado com Covid-19 no último sábado (18).

“Tive crise de ansiedade, já chorei, mas agora aceitei. Estou internado na UTI, pessoal. Meu quadro evoluiu em horas e esse foi o procedimento padrão. Estou com parte do pulmão já prejudicado, mas sigo lutando. Obrigado amigos e família, e fãs, claro. Se cuidem para não passar por isso”, escreveu Rato Borrachudo no dia de sua internação.

Nesta segunda (21), o youtuber contou que não consegue sequer ir ao banheiro sem sentir falta de ar.

“Hoje um medico me disse que não era para [eu] estar triste e abatido por estar bem debilitado. Mas eu questionei e falei: ‘Doutor, não deixa de ser verdade, né? Eu não consigo ir no banheiro sem perder o ar’. Ele disse: ‘mas esse não é você, é só um retrato da sua vida'”, escreveu Douglas em suas redes sociais.

Rato Borrachudo possui um canal com cerca de 3,7 milhões de inscritos no YouTube. Nas redes sociais, ele soma mais de 616 mil seguidores no Twitter e 878 mil no Instagram.

