“Não consigo imaginar um Real Madrid sem Vinicius Jr”, diz Mbappé

O atacante francês do Real Madrid, Kylian Mbappé, disse neste domingo (6) numa entrevista televisiva na Espanha que desembarcou na capital espanhola no ano passado com a intenção de jogar ao lado do brasileiro Vinicius Junior, a quem considera fundamental na equipe ‘merengue’.

“Vim com a ideia de jogar com ele, não consigo imaginar o Real Madrid sem o Vini. Jogamos bem juntos, vamos ajudar o Real Madrid”, declarou o craque francês na sua primeira entrevista a um meio de comunicação espanhol, especificamente à rede de televisão La Sexta.

Com a chegada do craque francês, surgiu o debate sobre quem jogaria na ponta esquerda, onde Vinicius se destacou. “É normal, há debate. Isso não me afeta. Cristiano (Ronaldo) soube jogar nas três posições de ataque e tenho me saído bem nas três”, continuou o jogador.

Mbappé disse que ficará na sua memória o momento de seu primeiro gol pelo time merengue e do hat-trick contra o Manchester City nos playoffs da Liga dos Campeões.

Ele também falou sobre o sonho de um dia conquistar a Bola de Ouro: “Ganhar uma Liga dos Campeões com o melhor clube do mundo é ganhar o maior título e fazer história aqui. A Bola de Ouro é um título individual. Vou ficar com a Liga dos Campeões. Quero ganhar títulos com o Madrid, marcar uma época. Eu fazia a celebração quando criança como uma saudação e agora ela se tornou minha marca”.

Sobre as críticas, o jogador de 26 anos garantiu que não acompanha as redes sociais. “É difícil proteger as minhas pessoas próximas quando são afetadas por pessoas que falam mal de mim. Vivemos numa bolha e sabemos o que pode acontecer quando entramos em campo. A família não está acostumada com isso e não administra a pressão da mesma forma”, afirmou.

Ele também comentou a influência que sua mãe tem sobre sua vida como profissional: “As pessoas tinham uma imagem dura dela. No mundo do futebol, as pessoas não querem que haja muitas mulheres. Não aceitam isso muito bem. É falso, ela não é minha agente, é minha mãe. Ela só quer o melhor para mim, também faz isso com meu irmão, mas ele não é famoso como eu”.

Em relação ao racismo, Mbappé falou que é preciso continuar a lutar contra esse problema. “É uma coisa da vida, não apenas do futebol. É preciso parar com isso e tomar medidas. Os jogadores são mais solidários do que antes entre eles, mas não é suficiente. É muito difícil para nós, mas somos famosos e muita gente gosta de nós. Temos que cuidar daqueles que não estão na nossa situação”.

