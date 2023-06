‘Não consigo andar sozinha’, lamenta Brisa Star após sofrer acidente em rodovia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 7:44 Compartilhe

A cantora Brisa Star, de 15 anos, apareceu nas redes sociais pela primeira vez após o acidente de ônibus que sofreu com sua equipe e seus pais na noite do último domingo (25), na cidade de Ipaumirim, interior do Ceará, na noite do último domingo (25). Na ocasião, o veículo saiu da pista da BR-116 e caiu em uma ribanceira, deixando 15 pessoas feridas, incluindo a artista.

Após ficar em observação no hospital, a cantora, conhecida como a Fadinha do Piseiro, usou o Instagram na noite da última segunda-feira (26), para atualizar os fãs. Nos stories, ela compartilhou imagens de alguns hematomas e declarou: “Minhas duas pernas estão assim. Não estou conseguindo andar sozinha ainda”.

A adolescente descreveu o momento como “assustador”, destacando que sentiu “uma dor fora do normal”, entretanto, já realizou todos os exames necessários. Brisa também agradeceu por todas as mensagens positivas do público e prometeu fazer uma live para contar mais detalhes sobre o momento.

Quem é Brisa Star

Aos 15 anos, Brisa Rocha Ladislau Da Conceição, mais conhecida como Brisa Star, é uma das sensações do ritmo piseiro no país, sendo conhecida como a Fadinha do Piseiro. Ela estourou, em 2020, como a voz do hit “Se Joga no Passinho”, numa parceira com o cantor Thiago Jhonathan. De lá para cá, passou a rodar o país com a sua música.

No Spotify, Brisa tem média de quase 1 milhão de ouvintes mensais. Na mesma plataforma, a canção “Se joga no passinho” foi reproduzida mais de 100 milhões de vezes.

A cantora também coleciona parcerias com outros cantores como Zé Felipe, Melody, João Gomes e outros artistas.

