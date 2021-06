‘Não consegue mais descer escada’: Fernanda Gentil mostra problema de pet

Fernanda Gentil usou o Instagram nesta quarta-feira (23) para contar aos seguidores como é o dia a dia com sua cadela idosa, que tem displasia e não consegue se movimentar direito, principalmente na hora de descer escadas.

Em um vídeo feito na rede social, a cadela aparece tendo a ajuda de Fernanda para descer os degraus e colocando a patinha no corrimão. “Nalinha tem displasia há 5 anos. Por isso, não consegue mais descer escada. Todo dia eu desço com ela no colo (e isso não é nada demais, é o mínimo). O máximo mesmo é ela colocar, toda vez, mesmo no colo, a mãozinha no corrimão enquanto desce! Amo com todo o meu coração…”, contou no vídeo.

“Desço com ela várias vezes por dia porque ela não consegue mais descer… mas mesmo no colo ela faz questão de botar a mãozinha no corrimão todas as vezes. Essa é Naleba, Nala ou Nalinha, como quiserem… eu chamo de meu primeiro grande amor”, escreveu na legenda.

Veja:

