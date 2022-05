‘Não compactuo com dinheiro público’, diz Gusttavo Lima após fazer shows para prefeituras

O cantor Gusttavo Lima fez uma live em seu Instagram na noite desta segunda-feira (30) para se pronunciar sobre as polêmicas envolvendo seu nome e o pagamento de cachês por prefeituras de cidades pequenas para shows seus.

O sertanejo disse que estão dizendo muitas inverdades sobre ele e sua carreira, e que não se beneficia de dinheiro público, porém na mesma live diz que faz shows para prefeituras, como vários outros artistas.

“Nunca me beneficiei sobre dinheiro público, empréstimo, ou algo do tipo. Minha vida foi sempre trabalhar. Em 2019 fiz quase 300 shows. Temos equipe gigantesca. Não compactuo com dinheiro público. Pago todos os meus impostos em dia”, disse.

“Sobre shows de prefeituras, acho que todos os artistas já fizeram ou fazem shows de prefeituras. É sobre valorizar nossa arte. Se o que a gente tem é nossa música, nossa voz, a gente ganha dinheiro com isso”, continuou Gusttavo.

Nas últimas semanas, a contratação de shows milionários de artistas, em especial de cantores sertanejos como Gusttavo Lima, virou alvo de investigações por conta dos altos cachês pagos a esses artistas.

Algumas das apresentações de Gusttavo tinham cachê de mais de R$ 1 milhão. Recentemente, um show do cantor no município de Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais, foi cancelado pois a verba que seria utilizada para o pagamento do cachê dele e de outros artistas só poderia ser usada com saúde, educação e infraestrutura. Só por essa apresentação, Gusttavo receberia R$ 1,2 milhão.

