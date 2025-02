‘Não bateu o santo’, diz Gabriel, eliminado do ‘BBB 25’, sobre relação com Diego Hypólito

Gabriel foi o último eliminado do Big Brother Brasil nesta terça, 11. Convidado para o Café da Manhã com o Eliminado no Mais Você, ele falou da sua vivência no reality, além dos embates com Diego Hypólito e a dificuldade em se adaptar com os outros participantes.

“Eram duas pessoas que tinham uma base de fãs muito grande. Fui confiando nos fãs de fora, então muito obrigado a quem votou”, disse sobre a eliminação. Gabriel explicou que foi Maike quem o convidou para o reality.

O atleta explicou que precisava de mais intimidade para ser extrovertido. “Demorei para entender o jogo”, disse.

Sobre os embates com Diego Hypólito e suas falas com relação às pessoas com ansiedade, Gabriel justificou: “Não estava ciente quando aconteceu”. Ele explicou também que teve um relacionamento com uma pessoa que tinha ansiedade, algo que o causou traumas.

“Quando vem uma pessoa que eu não conhecia e diz que é mentirosa, isso fica na minha cabeça”, comentou. Ele finalizou: “Não bateu o santo”.

Ele brincou com o apetite que sentia durante o programa. “Não eram comidas que seriam novidade para mim […] meu problema não era o que comer, mas a quantidade”, completou.

Em uma dinâmica com a apresentadora, Ana Maria Braga, ele revelou seu pódio do “amor”, com os indicados para ganhar o reality. Ele colocou João Pedro, João Gabriel e Maike em terceiro, segundo e primeiro lugar, respectivamente.

Com relação às desavenças, disse: “Não tive nenhum atrito com a Dani, mas acabamos não tendo tanto contato”.

Ele colocou Dani, Diego e Guilherme como preferências para a eliminação.

A namorada, Juliana, também compareceu ao programa. “A gente persistiu nisso, foi tendo mais carinho […] Nunca tinha pensando que ia encontrar a mulher da minha vida”, disse o ex-brother.