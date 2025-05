‘Não aguento mais te ver sofrer’, diz Gaby Amarantos sobre estado de saúde do irmão

A cantora Gaby Amarantos usou suas redes sociais na sexta-feira, 16, para compartilhar informações sobre o delicado estado de saúde de seu irmão, Gabriel. Em um vídeo, Gaby fez um apelo por orações e revelou estar tentando encontrar forças para lidar com a possibilidade de perder o irmão.

Na gravação, a artista paraense não entrou em detalhes sobre o diagnóstico, mas afirmou que Gabriel está entre a vida e a morte. Segundo Gaby, ele vem enfrentando limitações físicas severas: não consegue mais andar com firmeza, se alimentar como antes ou enxergar com nitidez.

“Te escrevo essa carta na esperança de gerar uma energia de amor tão poderosa ao ponto de te acordar agora, mas se eu não for capaz de tal feito, já fico contente em te fazer sentir 1,99% do amor que tenho aqui no meu peito”, disse.

“O fato de eu te amar tanto me adiciona combustível para seguir, para trabalhar e para fazer o possível para te dar conforto, saúde e qualidade de vida. Sei que na tua cabeça brotam pensamentos de preocupação e frustração por tu não poderes mais, por conta da tua condição, fazer tantas coisas que tu já fizeste um dia […] Eu daria tudo para tu não pensares nunca mais que tu és um fardo em nossas vidas. Nós te amamos tanto, Gabriel, que tudo o que eu gostaria é que tu acreditasses que o jogo não acabou para ti. Tu és o meu tudo”, declarou.

Em outro trecho da carta, Gaby expressa sua angústia diante do sofrimento do irmão e pede força espiritual para aceitar qualquer desfecho. A cantora revela que tem rezado frequentemente e entregado seu irmão aos cuidados divinos, mesmo que isso signifique se despedir.

“Tudo o que eu tenho pedido a Deus é que eu vença o meu egoísmo de te querer de volta e perto de mim. Tenho conversado muito com a Nossa Senhora de Nazaré para que ela interceda junto a Jesus para que seja feito o que for melhor para ti, meu irmão, mesmo que isso consista em não te ter mais do meu lado. Não aguento mais te ver sofrer e passar por essa dor com a nossa família”, continuou.

Apesar do cenário difícil, a cantora afirma que está pronta para enfrentar qualquer realidade, inclusive a despedida. “Se tu voltares da situação que tu estás, te juro que a gente vai seguir para fazer que tu tenhas a melhor vida. Quero fazer o impossível para te dar qualquer instante de felicidade que seja, mesmo sabendo o quanto a tua situação é complexa e delicada.”

Até o momento de publicação desta nota, Gaby não havia divulgado mais detalhes sobre o estado clínico do irmão.