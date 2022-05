‘Não aguentava mais’, diz jovem ao denunciar pastor e cunhado por estupro

Uma jovem, de 16 anos, afirmou à irmã que teria sido estuprada pelo cunhado e pelo pastor da igreja que frequentou durante cinco anos. A moça revelou o caso no dia 10 de maio porque, segundo ela, “não aguentava mais”. A notícia-crime foi registrada na Delegacia da Mulher de Santos, no litoral sul de São Paulo. As informações são do G1.

Daniela Carriel, que é irmã da jovem, informou que suspeitou que havia algo de errado nos áudios enviados pela moça.





Por isso, acionou a polícia para ir até a casa da jovem, em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Quando os agentes chegaram à casa, a jovem começou a chorar. Ao ser questionada pelo motivo, ela contou aos policiais e ao Conselho Tutelar que era vítima de abuso sexual pelo marido de uma outra irmã e pelo pastor da igreja.

Ela relatou à Daniela que contou para a outra irmã sobre os abusos quando tinha 11 anos.

A jovem contou que o primeiro estupro foi cometido pelo pastor da igreja.

“O pastor ligava para mãe dela para combinar (o estupro) na casa, na igreja, no carro. A maioria das vezes na própria igreja. A mãe e a irmã sabiam. O pastor ajudava dando cestas, mistura, leite e dinheiro”, disse Daniela. “Ela contou para a mãe, que nada fez.”

Em agosto do ano passado, a jovem foi flagrada chorando na escola e contou o suposto abuso do pastor. A unidade de ensino chamou o Conselho Tutelar de Sorocaba, mas, segundo Daniela, nada foi feito.

A jovem teria sido estuprada por mais nove meses.

A respeito do cunhado, a jovem contou aos policiais e ao Conselho Tutelar que era obrigada a ter relações sexuais com ele.

Depois, Daniela informou que o homem foi encaminhado para uma delegacia da região de Sorocaba.

Mudança

Após os relatos dos supostos abusos, Daniela foi buscar a irmã e, agora, elas moram juntas em Santos. A mulher pretende entrar com um pedido de guarda provisória.

Daniela ainda ressaltou que a jovem está passando por acompanhamento psicológico.

“Eu salvei minha irmã dos abusos e vou dar uma vida digna de amor e respeito”, finalizou.