“Não adianta falar mal do Bolsonaro, ele é o presidente de todo mundo”, diz Adriane Galisteu

“Não adianta falar mal do Jair Bolsonaro, ele é o presidente de todo mundo”, defendeu Galisteu. “O momento é de se unir e encontrar a cura para esse vírus”, continuou ela.

A apresentadora ainda se mostrou muito preocupada com as consequências de um posicionamento político. “A gente se expõe, as pessoas ficam com raiva da gente, você apanha, perde seguidor e anunciante, tudo isso por conta de nada? Eu não. Não estamos em um momento legal, politicamente falando”, conclui.

Assista a entrevista na íntegra: