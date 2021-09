‘Não aconteceu’, diz Renata Fan sobre empurrão em cabeleireira

Renata Fan se pronunciou sobre um vídeo em que aparece empurrando uma cabeleireira, no intervalo de algumas filmagens. A apresentadora aproveitou enquanto estava ao vivo na TV para falar sobre o ocorrido, e negou o empurrão.

“Tivemos uma falha técnica, isso acontece em qualquer ambiente de trabalho, começamos o programa de maneira bastante tumultuada e, infelizmente, sem eu saber, fomos para o YouTube mais cedo, e aí rolou uma imagem na internet que parecia que eu estava empurrando uma pessoa, que especificamente não é minha maquiadora, é minha cabeleireira, e na verdade isso não aconteceu”, disse.

“A gente não sabia, estava todo mundo aqui meio… louco ainda. E eu queria dizer que se tem uma coisa que eu sou contra no futebol e no esporte e na vida, principalmente, é a questão da violência. Eu jamais faria isso com qualquer pessoa, algo que eu condeno aqui. Fora isso, a pessoa específica trabalha comigo há 12 anos, ela é minha amiga, conhece minha vida íntima como poucas pessoas, tem uma proximidade, vai na minha casa, então isso não aconteceria”, completou Renata.

