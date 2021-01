‘Não acho que o elenco atual do Flamengo é essas mil maravilhas’, diz Luís Roberto Narrador também criticou diretoria por não ter planejamento de trazer Jorge Jesus, mas que foi uma coincidência

O narrador Luís Roberto, do Grupo Globo, comentou sobre a fase do Flamengo no Campeonato Brasileiro após a derrota para o Athletico Paranaense por 2 a 1.

Ao analisar os problemas do elenco, Luís Roberto afirmou que o sucesso feito no ano de 2019 não se repetirá e que o grupo do Flamengo “não é essas mil maravilhas”.

– A temporada de 2019 não se repetirá. O Flamengo tinha um time melhor, com Rafinha e Pablo Marí. E os 11 jogadores atingiram seu auge naquele ano. Eu não acho que o elenco atual do Flamengo é essas mil maravilhas que todo mundo diz. O Flamengo fica devendo quando a questão é jogadores de velocidade. O time tem muita dificuldade de substituir o Bruno Henrique – afirmou durante o “Seleção SporTV”.

Luís Roberto também criticou a diretoria rubro-negra que, segundo ele, não tinha um projeto de trazer o português Jorge Jesus. Mas, na verdade, acabou sendo uma coincidência que deu muito certo.

– Acho que o que explica a queda do Flamengo esse ano é que o clube não tinha um projeto de trazer o Jorge Jesus, foi coincidência, uma sorte. O Flamengo não tem conceito nenhum. Hoje, o Flamengo tem mais dinheiro que os concorrentes. E não sabemos se vai ter mais no ano que vem. (…) O Flamengo não estava preparando para subtituir o Jorge Jesus. Ele comandou o projeto de futebol do Flamengo – concluiu.

