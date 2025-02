‘Não acho justo atribuir a todos o movimento de golpe’, diz Riedel sobre 8 de janeiro

Eduardo Riedel, governador do Mato Grosso do Sul, participou do programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira, dia 17. Durante a entrevista, o governador foi questionado sobre como ele classifica o ataque e a invasão que aconteceu na sede dos Três Poderes, em Brasília em 8 de janeiro de 2023.

“Eu acho importante a gente separar as coisas. Temos a tendência de colocar tudo em um ‘balaio’ só. Eu acho que se houve a movimentação clara de alguns fomentando o golpe, deve ser investigado, como está sendo”, afirmou o tucano.

Depois, ele seguiu dizendo que era importante que as pessoas não generalizassem sobre quem participou das invasões. “Agora, existem também muitas pessoas que estavam naquele movimento, que estavam em movimento de massa. Atribuir a todos o movimento de golpe, eu não acho justo”, disse.

Em seguida, ele explicou seu posicionamento, dizendo que é importante que seja determinado os verdadeiros crimes e, consequentemente, punir os envolvidos.