“Não abala em nada”, diz Flávio Bolsonaro sobre denúncia de rachadinha no gabinete do pai

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) comentou nesta quinta-feira (8) sobre os áudios divulgados pelo Uol que apontam um suposto esquema de rachadinha no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro. De acordo com o senador, as denúncias não abalam em nada o governo federal.

“O governo não tem nenhum caso de corrupção. Mais uma vez um áudio clandestino. Uma pessoa fala, nem sei se é realmente a pessoa que dizem ser, contando uma história sem pé nem cabeça. Não tenho nem o que falar, não dá nem pra começar a falar de algo que não tem o mínimo de elementos. Então isso não abala em nada, zero. O governo continua trabalhando”, disse Flávio em entrevista coletiva.

Em uma das gravações divulgadas pelo Uol, a fisiculturista Andrea Siqueira Valle, ex-cunhada do presidente, revela detalhes do suposto esquema. Andrea conta que o irmão André Siqueira Valle foi demitido do gabinete de Bolsonaro por se recusar a devolver a maior parte do salário como assessor.

A ex-cunhada do presidente revela ainda que o coronel da reserva do Exército Guilherme dos Santos Hudson, ex-colega de Bolsonaro e tio de Andrea, recolheu os salários dela quando ela constava como assessora do gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

“O tio Hudson também já tirou o corpo fora, porque quem pegava a bolada era ele. Quem me levava e buscava no banco era ele”, afirma Andrea nos áudios.

De acordo com o Uol, os relatos da ex-cunhada de Bolsonaro são de gravações feitas entre 2018 e 2019. Uma das pessoas que ouviu Andrea entregou os áudios à reportagem sob condição de anonimato.

