Nantes vence Toulouse (2-1) fora de casa e fica mais perto da permanência na Ligue 1

O Nantes do técnico Antoine Kombouaré conseguiu uma vitória que lhe deu esperança nesta quinta-feira, por 2 a 1, em sua visita ao Toulouse, no jogo de ida do playoff que vale uma vaga na Ligue 1 francesa de 2021-2022.

Depois de terminar em 18º (antepenúltimo) no campeonato francês no último fim de semana, o Nantes precisa enfrentar o Toulouse, terceiro colocado da Ligue 2, para tentar a permanência na elite do futebol francês.

O Nantes venceu no estádio do Toulouse com gols de Ludovic Blas (10 minutos) e Randal Kolo Muani (22). No intervalo Deiver Machado (19) empatou provisoriamente para o time da casa.

Garantir a permanência seria um sucesso para Kombouaré, o terceiro treinador do Nantes nesta temporada, depois de Christian Gourcuff e Raymond Domenech.

A partida de volta da repescagem será disputada no domingo, em Nantes.

Nîmes e Dijon, 19º e 20º colocados, respectivamente, da Ligue 1, foram rebaixados diretamente.

Na Ligue 2, Troyes e Clemont conseguiram a promoção ao terminarem nas duas primeiras posições de sua divisão.

sdu/bm/dr/aam

Veja também