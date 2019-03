Nantes vence modesto Vitré e enfrenta PSG na semi da Copa da França

O Nantes, time da Ligue 1, eliminou o AS Vitré (equipe que atualmente disputa a National 2, a 4ª divisão francesa) ao vencer por 2 a 0 nesta quarta-feira, e garantiu a última vaga nas semifinais da Copa da França, contra o Paris Saint-Germain.

Concentrado, aplicado e paciente, o Nantes do técnico bósnio Vahid Halilhodzic deixou evidente desde cedo a diferença de nível entre as duas equipes.

O brasileiro Gabriel Boschilia abriu o placar aos 25 minutos de jogo com um chute colocado. Pouco antes do intervalo, aos 44, foi a vez do croata Antonio Mance aumentar.

O Nantes vai agora disputar a vaga na final diante do todo-poderoso PSG no início de abril, no Parque dos Príncipes em Paris.

Após a partida, Halilhodzic se mostrou otimista para o duelo contra o atual campeão francês e da Copa da França: “Agora esperamos um jogo duro em Paris para tentar essa façanha. Não está ganho, tudo é possível se a gente quiser”, disse o técnico.

Lyon e Rennes vão disputar a outra semifinal do torneio.

