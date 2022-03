Nantes elimina Monaco nos pênaltis e vai enfrentar o Nice na final da Copa da França

O Nantes se classificou para a final da Copa da França, onde enfrentará o Nice, após vencer o Monaco nos pênaltis (4 a 2 após empate em 2 a 2), nesta quarta-feira, nas semifinais.

O estádio La Beaujoire foi tomado por uma festa após a vitória, com cantos e até invasão de campo no final do jogo.

O Monaco saiu na frente com um gol do chileno Guillermo Maripán (aos 12 minutos), mas o Nantes virou com um gol contra de Djibril Sidibé (21) e um gol do congolês Samuel Moutoussamy (74).

O holandês Myron Boadu empatou para os monegascos logo depois (76) e o jogo terminou empatado.

Sem prorrogação, a definição foi direto para a disputa de pênaltis e dois jogadores do Monaco, Wissam Ben Yedder e Aurelien Tchouameni, erraram suas cobranças levando a torcida ao delírio.

“Foi uma loucura, em todos os lugares, vieram da esquerda e da direita, foi legal. Eu já tinha visto (momentos assim) na TV, em vídeo, mas na vida real, nunca. Foi o melhor jogo da minha vida”, disse o atacante do Nantes Randal Kolo Muani.

“Perdi de vista todos os meus parceiros, tentei encontrá-los aos poucos. Mas essa comunhão com o público foi excepcional”, afirmou Rémy Descamps, o goleiro herói do Nantes que defendeu a cobrança de Ben Yedder, a primeira do time monegasco.

“Raramente vi isso e senti isso, são momentos que não vamos esquecer”, disse Ludovic Blas, capitão do Nantes.

O Monaco, cinco vezes campeão da Copa da França, não estará na final, como aconteceu no ano passado, quando foi derrotado por 2 a 0 pelo Paris Saint-Germain.

Já o Nantes buscará seu quarto título da ‘Coupe’. O último deles foi no distante ano de 2000, a última vez que conseguiu chegar à partida decisiva.

A final da Copa da França 2021-2022 acontecerá no domingo, dia 8 de maio, no Stade de France, em Saint-Denis (periferia norte de Paris).

O Nice se classificou na terça-feira com uma vitória por 2 a 0 sobre o modesto Versailles, da quarta divisão.

fcc/bvo/dr/iga/aam

Saiba mais