Nantes e Lens tropeçam e se afastam da briga pela liderança no Francês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/09/2024 - 18:27 Para compartilhar:

O Nantes, que foi derrotado em casa pelo Reims por 2 a 1, e o Lens, que empatou sem gols com o Lyon, se afastaram do grupo de perseguidores do líder Paris Saint-Germain, no encerramento da 4ª rodada neste domingo.

Ambos chegaram ao fim de semana como integrantes do pelotão que está à caça do PSG (12 pontos), inicialmente a dois pontos do time parisiense. Agora o Lens (4º) fica a quatro pontos do líder e o Nantes (5º) a cinco.

Olympique de Marselha (2º) e Monaco (3º), que antes da rodada estavam empatados com Nantes e Lens, venceram seus jogos no sábado e somam 10 pontos.

O Nantes sofreu sua primeira derrota na temporada. Um gol do japonês Keito Nakamura nos acréscimos (90’+1) calou o Stade de la Beaujoire e selou a virada do Reims. Antes, os anfitriões haviam saído na frente com o brasileiro Douglas Augusto (28′) e o Reims havia empatado com Marshall Munetsi (34′).

“É uma decepção muito grande, uma derrota que machuca”, admitiu em entrevista coletiva o técnico do Nantes, Antoine Kombouaré.

“Quando você não sabe como vencer, quando não pode vencer, você pelo menos precisa saber como não perder. Essa é a lição que devemos aprender com o jogo de hoje”, acrescentou Kombouaré.

– Lyon para no VAR –

Nantes (5º) e Reims (6º) estão agora empatados com 7 pontos na tabela.

Ambos estão um ponto atrás do Lens (4º), que empatou em 0 a 0 jogando em casa contra o Lyon(13º) no duelo que fechou a 4ª rodada.

O Lyon inclusive teve chances de vencer, mas teve dois gols anulados pelo VAR.

Entre os demais jogos deste domingo, destaque para a vitória do Rennes (7º) por 3 a 0 sobre o Montpellier (18º), que cai para a lanterna com apenas 1 ponto.

Também com um ponto está o Angers (17º), que estava zerado até então e conseguiu um empate fora de casa com Strasbourg em 1 a 1.

O Toulouse (11º), por sua vez, conseguiu sua primeira vitória ao bater o Le Havre (9º) por 2 a 0.

— Resultados da 4ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

Saint-Etienne – Lille 1 – 0

– Sábado:

Olympique de Marselha – Nice 2 – 0

Auxerre – Monaco 0 – 3

PSG – Brest 3 – 1

– Domingo:

Rennes – Montpellier 3 – 0

Nantes – Reims 1 – 2

Toulouse – Le Havre 2 – 0

Strasbourg – Angers 1 – 1

Lens – Lyon 0 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 12 4 4 0 0 16 3 13

2. Olympique de Marselha 10 4 3 1 0 12 4 8

3. Monaco 10 4 3 1 0 7 1 6

4. Lens 8 4 2 2 0 4 1 3

5. Nantes 7 4 2 1 1 6 3 3

6. Reims 7 4 2 1 1 6 6 0

7. Rennes 6 4 2 0 2 8 5 3

8. Lille 6 4 2 0 2 5 4 1

9. Le Havre 6 4 2 0 2 6 7 -1

10. Strasbourg 5 4 1 2 1 8 7 1

11. Toulouse 5 4 1 2 1 4 4 0

12. Nice 4 4 1 1 2 6 6 0

13. Lyon 4 4 1 1 2 4 8 -4

14. Brest 3 4 1 0 3 6 10 -4

15. Auxerre 3 4 1 0 3 3 9 -6

16. Saint-Etienne 3 4 1 0 3 1 7 -6

17. Angers 1 4 0 1 3 2 8 -6

18. Montpellier 1 4 0 1 3 2 13 -11

hap/dr/iga/cb