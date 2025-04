Nanni Moretti está estável após infarto e deve ter alta em breve

ROMA, 3 ABR (ANSA) – O cineasta italiano Nanni Moretti, internado em um hospital em Roma após sofrer o segundo infarto em seis meses e ser submetido a uma cirurgia, “está em estado estável e de bom humor”.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (3) por fontes médicas do hospital San Camillo Forlanini, que explicam que, apesar do quadro clínico favorável e da evolução positiva da situação, é considerado “prudente manter uma reserva no prognóstico por pelo menos 48 horas, conforme a prática”.

“Confiamos que nos próximos dias o paciente poderá se recuperar completamente”, declarou Domenico Gabrielli, diretor do setor de cardiologia.

Segundo o boletim médico, Moretti foi internado após uma síndrome coronariana aguda e prontamente recebeu o tratamento necessário, uma angioplastia “eficaz” para tratar a artéria coronária causadora do quadro clínico, e “tudo correu bem” e “os danos felizmente foram leves”.

“A evolução pós-procedimento foi regular e o dano miocárdico encontrado foi leve. A função cardíaca rapidamente retornou aos valores anteriores ao evento agudo”, acrescentou.

Para Gabrielli, todos estão confiantes de que Moretti poderá receber alta hospitalar em poucos dias, tendo em vista que suas condições e o clima “são excelentes” e ele está calmo.

O cardiologista explicou ainda que, nestes casos, “quanto mais cedo agir, melhor”, porque “no tratamento de um infarto agudo o tempo é fundamental: tempo é vida”. E o que chamou a atenção foi a rapidez com que Moretti reconheceu corretamente os sintomas – dores profundas no peito, costas, ombros, pescoço e braços – compreendeu a gravidade da situação e foi hospitalizado para ser tratado.

Em outubro passado, o diretor trentino já havia procurado atendimento médico em razão de um mal súbito, mas se recuperou do susto. Em sua longa carreira no cinema, Moretti é detentor de nove prêmios David di Donatello, de um Leão de Prata no Festival de Veneza e de uma Palma de Ouro, com “O Quarto do Filho”.

(ANSA).