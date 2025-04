Nanni Moretti é hospitalizado na Itália após ataque cardíaco

ROMA, 2 ABR (ANSA) – O diretor italiano Nanni Moretti, um dos cineastas mais conhecidos e prestigiados do país, sofreu um ataque cardíaco nesta quarta-feira (2) e foi internado em um hospital em Roma.

De acordo com a imprensa local, o roteirista e ator de 71 anos foi levado ao hospital San Camillo Fornanini após ter se sentido mal. Ele passou por uma cirurgia de emergência, sua condição é estável e permanecerá internado em tratamento cardíaco intensivo.

Em outubro passado, o diretor trentino já havia procurado atendimento médico em razão de um mal súbito, mas se recuperou do susto.

Em sua longa carreira no cinema, Moretti é detentor de nove prêmios David di Donatello, de um Leão de Prata no Festival de Veneza e de uma Palma de Ouro, com “O Quarto do Filho”. (ANSA).