Nando Reis sobre haters e ofensas políticas nas redes: ‘Sou eu que cancelo’

Aos 59 anos, Nando Reis admitiu se dedicar as redes sociais com a finalidade de promover o próprio trabalho musical, mas disse se incomodar com haters.

“É uma coisa que irrita. Como eu publico muitas coisas e leio os comentários, tenho muito contato com isso e aprendi a me preservar. Há um filtro do que é publicado para não dar margem aos maus entendimentos, mas não me pauto por isso. Tento me preservar porque é uma discussão estéreo”, comentou, em entrevista ao “Quem”.





“No âmbito político, eu faço o inverso. Quem vem e me ofende com baboseira, sou eu que cancelo. Eu bloqueio. Mas é chato, é desperdício de tempo. Mas fazer o quê? Faz parte de como utilizo as ferramentas”, finalizou.