Nando Reis encerra turnê de seu último disco em São Paulo

Com dois shows no Tom Brasil, em São Paulo, o cantor e compositor Nando Reis encerra sua turnê “Esse Amor Sem Preconceito”.

Serão duas noites em que o músico paulistano promete fechar este ciclo que celebra o seu último disco, “Não Sou Nenhum Roberto, Mas Às Vezes Chego Perto”, com chave de ouro.

A turnê, que já foi vista por cerca de 200 mil pessoas, terá seu encerramento marcado pela participação de Paulo Miklos no show do dia 24 de janeiro.

Nando pretende embalar as noites dos dias 24 e 25 de janeiro com surpresas e clássicos de sua carreira.

Promete revisitar canções como “Como Vai Você” (Antonio e Mario Marcos), “Amada Amante” ( Erasmo Carlos e Roberto Carlos) e hits de sua autoria, como “All Star”, “Relicário” e “Luz Dos Olhos”

SERVIÇO:

Local: Tom Brasil

Data: 24 e 25 de janeiro de 2020

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1.281 – Chácara Santo Antônio – São Paulo/SP

Horário de abertura da casa: 2 horas antes do show

Horário de início do show: 22h

Censura: 16 anos

Camarote – 1° Lote R$ 239,00

Frisa R$ 199,00

Cadeira Alta R$ 139,00

Setor Vip – 1° Lote R$ 239,00

Setor 01 – 1º Lote R$ 189,00

Setor 02 – 1° Lote R$ 139,00

Setor 03 – 1° Lote R$ 109,00