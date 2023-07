Nando Reis detona Bolsonaro e pede prisão do ex-presidente: ‘Sua hora está chegando’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 9:27 Compartilhe

Durante sua apresentação no Festival de Inverno do Rio, o cantor Nando Reis, de 60 anos, pediu que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fosse preso. No palco, o artista afirmou que a hora do político “estava chegando” e, após a apresentação, ainda defendeu sua postura no show.

“Vai pra cadeia! Jair Bolsonaro, sua hora está chegando, mané”, disparou Nando Reis. A fala do cantor foi apoiada pelo público presente no festival, que bateu palmas para o artista após a declaração.

Depois do show, Nando Reis deu entrevista ao Canal Brasil, que exibe o festival na TV, e defendeu sua fala durante o evento.

“Quem acha que o que eu estou falando é ir além, essa pessoa está sem noção. O que a gente está falando é recolocar as coisas nos lugares, nos lugares elementares. Não estamos falando nada demais. Respeito ao próximo, chega de racismo, chega de bater em gays… essa coisa absurda. Quem falou da onde veio isso?”, começou Nando.

“Tem muita gente falando o nome de Deus, fazendo o oposto, completamente o contrário do que foi o ensinamento de cristo. Eu não sou cristão, nãos ou religioso, mas estou muito mais perto de defender os ensinamentos do cristianismo do que qualquer papo de Deus, família e o caralh*. Bando de hipócrita”, completou o cantor.

