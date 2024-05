Nanda Costa leiloa calça estampada com ‘mão boba’ em prol do RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/05/2024 - 14:35 Para compartilhar:

Nanda Costa vai leilor a calça estampada com ‘mão boba’ usada na festa de lançamento de Justiça 2.. A atriz doará o dinheiro para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

A peça de roupa usada por Nanda na festa de lançamento da série chamou a atenção dos presentes e dos seguidores nas redes sociais. Na ocasião, a artista apostou em uma calça jeans com um desenho de mão que ficava bem em cima de sua parte íntima, como se fosse uma ‘mão boba’.

O look acabou viralizando na web, o que fez com que a atriz decidisse fazer um leilão com a peça para arrecadar dinheiro para o RS.

Confira aqui

“Gente eu não sei o que está acontecendo na rede social, só sei que ontem meu celular começou a pipocar, comecei a receber um monte de mensagem, comecei a ser marcada em vários vídeos… e aí eu vi que eu viralizei com um vídeo antigo, de quase dois meses atrás, no lançamento de Justiça 2, com essa calça aqui”, disse ela em um vídeo publicado em suas redes, enquanto exibia o objeto.

Na legenda, ela explicou as regras do leilão que vai durar uma semana: “Devido ao barulho que essa calça fez nas últimas 24 horas, decidi fazer um leilão, em prol do Rio Grande do Sul. Convoquei a galera da Arte na Fonte, uma plataforma de acesso à arte 100% solidária e acessível! Partindo do zero. Os lances começam em R$ 0, e por aí vai…”

“O leilão já tá valendo! Pode dar seu lance comentando seu lance aqui nesse post. O valor mais alto ficará fixado aqui nos comentários até segunda-feira que vem, dia 03/06 às 21h. Quando entraremos ao vivo pra encerrar o leilão, você ainda poderá dar lance ao vivo (na live) até batermos o martelo!”, completou.

“O valor total do arremate será doado integralmente para uma ONG do Rio Grande do Sul, que será informada na segunda-feira. Aceito sugestões de ONG, de preferência alguma voltada a crianças. O comprovante da doação também será postado no meu feed! Vamos juntos?”, finalizou.