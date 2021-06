Tais Araujo parabeniza Nanda Costa e Lan Lanh por gravidez

Nesta segunda-feira (28), Dia do Orgulho LGBTQIA+, Nanda Costa anunciou que está gravida de gêmeas. As bebês serão as primeiras filhas da atriz, que está em um relacionamento com a cantora Lan Lanh.

O casal foi ovacionado pelos fãs e amigos, chegando a receber homenagem até de Tais Araujo. “Celebração de vida”, escreveu Tais, repostando uma imagem de Nanda e Lan juntas, mostrando o barrigão de gravidez da atriz.

