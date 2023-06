Nancy, que revelou Platini, é rebaixado para 5ª divisão francesa por decisão judicial

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/06/2023 - 16:55 Compartilhe

Já rebaixado em campo para o National 2 (4ª divisão francesa), o Nancy caiu para o National 3 (5ª divisão) por decisão da direção nacional de controle de gestão (DNCG), anunciou o tradicional clube do futebol francês nesta terça-feira (27).

“O AS Nancy-Lorraine teve hoje uma audiência diante da DNCG para apresentar o seu orçamento provisório para a temporada 2023-2024, que foi discutido e formalmente aceito. No entanto, após examinar o dossiê e constatar a falta de alguns elementos de segurança financeira, a Comissão decidiu rebaixar o clube para o National 3”, escreveu o clube em um comunicado publicado em seu site.

O Nancy terminou esta temporada em 13º em meio aos 18 times do National (3ª divisão), em uma temporada com seis rebaixamentos.

O clube foi rebaixado da Ligue 1 pela última vez no final da temporada 2016-2017 e aí começou seu colapso. O time caiu da segunda para a terceira em 2022, terminando em último.

A queda da terceira para a quinta, após a decisão desta terça, ocorreu em uma única temporada.

Já estão distantes os anos em que o Nancy revelou nomes como o lendário Michel Platini, assim como o último período de glória, o da primeira fase do uruguaio Pablo Correa (2002-2011), o técnico que deu ao clube o título da Copa da Liga Francesa em 2006 e que fez com que a equipe terminasse em quarto lugar na Ligue 1 em 2008. As duas conquistas permitiram ao Nancy disputar a Copa da Uefa, atual Liga Europa.

