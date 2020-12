Nancy Pelosi pede a McConnell que interrompa obstrução e vote estímulo nos EUA

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, pediu ao líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, que “interrompa sua obstrução” e coloque em votação o projeto que aumenta o valor dos pagamentos individuais do pacote fiscal de US$ 600 para US$ 2 mil. “Eles negam as dificuldades que o povo americano está enfrentando agora”, disse a democrata durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, em referência aos republicanos.

A legislação que eleva o montante dos benefícios aos cidadãos americanos passou nesta segunda-feira, 28, na Câmara, após receber apoio do presidente dos EUA, Donald Trump. No entanto, uma tentativa de aprovar o projeto por unanimidade no Senado, de forma mais rápida, foi bloqueada nesta terça-feira, 29, por McConnell.

“Espero que os republicanos entendam nos próximos dias o sofrimento do país”, declarou Pelosi. Ela também pediu que os partidários de Trump convençam McConnell a pautar a votação. “Não desistiremos disso.”

