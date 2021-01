Nanah e Rodriguinho confirmam separação: “Amamos o que construímos juntos”

Os cantores Rodriguinho e Nanah Damasceno confirmaram no sábado (9) o fim do casamento deles. O casal se separou em novembro de 2019 após 12 anos juntos. Com uma foto dos cantores abraçados aos filhos, Nanah afirmou que “independente de separação amamos o que construímos juntos”.

“Bom gente , a muito tempo vocês me perguntam sobre mim e o Rodrigo e agora resolvemos falar. Sim, estamos separados há um ano , mas independente de qualquer coisa somos uma família… independente de separação amamos o que construímos juntos. E nossa maior conquista são nossos filhos. Que vocês entendam o valor da família e que ela excede qualquer relação de homem e mulher”, escreveu a cantora em seu Instagram. A mesma publicação foi repostada por Rodriguinho em seu perfil na rede social.

Horas após a publicação, Nanah fez uma série de stories dando mais detalhes sobre o assunto e agradecendo o apoio dos seus seguidores. “É muito bom ter o apoio de vocês independente do nosso status de casal. É muito bom saber que vocês torcem por essa família. Eu e o Rodrigo nós não nos separamos agora, nós nos separamos em novembro de 2019. Não falamos antes, porque acho que é nosso direito manter a nossa privacidade, para que as coisas fossem tratadas sem alarde”, afirmou a artista.

“Temos uma boa convivência. O Rodrigo é meu empresário, somos sócios, participei de projetos dele, temos filhos. Nossa relação mudou como homem e mulher, mas continuamos companheiros de vida”, completou a cantora.

