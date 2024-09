Nana Caymmi tem piora em estado de saúde e é transferida para CTI

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2024 - 14:22 Para compartilhar:

Nana Caymmi, 83 anos, apresentou piora em seu estado de saúde e foi transferida para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), da Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro.

A cantora, que está internada desde o dia 26 de agosto, está com infecção urinária e precisa de cuidados mais delicados para tratar o novo quadro.

“A paciente Nana Caymmi foi transferida para o Centro de Terapia Intensiva da Casa de Saúde São José para tratar um quadro de infecção urinária”, dizia nota enviada ao site IstoÉ Gente, nesta sexta-feira, 6.

Essa é a terceira vez que a veterana dos palcos é hospitalizada nos últimos tempos. A primeira internação aconteceu em 26 de julho, quando Nana apresentou um quadro de arritmia cardíaca. A cantora permaneceu no hospital por 18 dias.

Já no dia 17 de agosto, ela retornou à unidade, tendo alta no dia 22 do mesmo mês. Porém, teve de retornar ao departamento médico pouco tempo depois.

Nana Caymmi é filha de Dorival Caymmi. Nascida no Rio de Janeiro, é considerada uma das melhores intérpretes da música nacional.