Nana Caymmi é internada horas depois de receber alta no Rio

Da Redação 27/08/2024 - 19:34

A cantora Nana Caymmi, de 83 anos, voltou a ser hospitalizada na segunda-feira, 26, na Casa de Saúde São José, Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com o hospital, a internação foi motivada por um ajuste no marcapasso. Nana foi medicada durante esta terça-feira, 27, e segue na unidade hospitalar.

Vale lembrar que a artista havia recebido alta médica ainda na segunda-feira, após ter passado cinco dias internada devido à cirurgia de cateterismo à qual foi submetida.

Nana já foi hospitalizada em diversas ocasiões desde o início de julho. Em meio a uma das internações, a artista recebeu um implante de marcapasso após um quadro de arritmia cardíaca.