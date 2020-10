Namoro do cantor Silva com estilista chega ao fim, segundo jornal

O cantor Silva é o novo solteiro da praça. Segundo informações do jornal Extra, do Rio de Janeiro, o artista não está mais namorado o estilista Renan Mantovaneli.

Eles começaram a namorar no fim do ano passado e romperam o relacionamento durante a quarentena.

Veja também:

Eliana diz se arrepender de não ter tido mais filhos: “Queria estar com um monte de criança”

Aline Riscado está vivendo affair com Nando Rodrigues, segundo colunista

Agora solteiro, Silva já exclui todas as fotos com o ex e até deixou de segui-lo no Instagram.

Veja também