Namoro de Rafaella Santos e Gabigol teria chegado ao fim, diz site

O namoro de Rafaella Santos, irmã de Neymar, com o atacante Gabigol, do Cruzeiro, teria chegado ao fim, de acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias.

Ainda segundo o portal, fontes próximas ao ex-casal afirmam que a decisão de colocar um ponto final no romance teria partido de Rafaella, motivada por uma série de traições por parte do jogador de futebol.

No Cruzeiro desde o início deste ano, Gabigol é apontado como principal companhia de Kaio Jorge, também jogador do clube mineiro, em algumas “festinhas” que acontecem pela cidade.

Gabigol e Rafaella se relacionaram pela primeira vez em meados de 2017, quando o jogador ainda era atleta do Santos. Desde então, o relacionamento contou com idas e vindas. Eles haviam reatado pela última vez em dezembro de 2024.