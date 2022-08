Namoro de Maitê Proença com Adriana Calcanhoto chega ao fim, diz colunista

Da Redação 08/08/2022 - 13:25 Compartilhe

Maitê Proença e Adriana Calcanhoto não são mais um casal. Segundo informações do blog Sala de TV, do Terra, o namoro da atriz com a cantora chegou ao fim e teria terminado no fim de junho. A exposição do relacionamento na mídia teria sido um dos motivos para a separação.