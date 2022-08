Namoro de Gui Napolitano e Thais Braz chega ao fim, diz site

Da Redação 09/08/2022 - 12:19 Compartilhe

Chegou ao fim o relacionamento dos ex-BBBs Thais Braz e Gui Napolitano. Apesar de ainda se seguirem no Instagram, a modelo tirou as fotos com o rapaz de sua rede social – ele ainda mantém os registros.

A notícia foi dada pelo site Em Off nesta terça-feira (9), mas os ex-brothers ainda não se manifestaram a respeito do assunto. Procurado pela Quem, Gui não retornou às mensagens.

Gui e Thais assumiram o relacionamento no final de março, apesar de terem sido flagrados juntos semanas antes. “Eu não tenho que ficar falando ‘beijei tal’, ‘estou ficando com tal’ , esperei ter certeza e estar namorando para falar, se não tenho que falar todo mundo com quem fiquei. A gente estava se conhecendo, estava legal, mas só ia falar quando fosse sério mesmo”, explicou a modelo.