Gisele Bündchen teria culpado o ex-marido, Tom Brady, por término de namoro com Joaquim Valente, diz revista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/06/2024 - 17:18

O romance de Gisele Bündchen e Joaquim Valente teria chegado ao fim, segundo recente publicação da revista norte-americana In Touch Weekly. Um dos motivos para o relacionamento não ter ido à diante teria sido o ex-marido da top model brasileira, o jogador de futebol americano Tom Brady.

O namoro entre a modelo e o treinador de jiu-jitsu teve início há apenas alguns meses.

“Os holofotes foram demais para ele. Joaquim é um cara normal. Ele não era acostumado com toda a atenção que estava recebendo”, teria informado uma fonte à revista.

Ainda segundo a publicação, Bündchen também estaria culpando o ex-marido pelo fim do namoro. Para ela, a decisão de Joaquim foi motivada por um comentário de Brady durante sua recente participação no programa “The Greatest Roast of All Time”, que gerou brincadeiras de gosto duvidoso sobre o ex-casal.

O programa em questão é dedicado a fazer piadas com histórias dos participantes. O nome de Joaquim passou a fazer parte da brincadeira e, após a exibição, as pessoas começaram a perguntar se ele era o motivo do divórcio, o que, segundo a fonte, teria desagradado profundamente o treinador.

“Ela atribui a culpa a Tom. Ao concordar em fazer o programa, ele basicamente colocou um alvo nas costas de Joaquim”, destacou a fonte.

Os rumores de romance entre Gisele e Joaquim começaram há alguns meses. Porém, somente em abril, durante entrevista para a apresentadora Ana Maria Braga, a modelo assumiu o namoro.

