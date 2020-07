Namoro de Carol Portaluppi chega ao fim

O empresário Pedro Ortega, de 28 anos, anunciou em suas redes sociais o término com Carol Portaluppi. Pedro ficou famoso ao participar do reality show ‘De Férias com o Ex’.

Em vídeo publicado através do Instagram, o ex-reality afirmou que o término com a filha de Renato Gaúcho foi amigável. “Eu vim aqui falar um negócio para vocês antes que tenha algum tipo de fofoca, antes que comecem a inventar alguma coisa. Eu e Carol terminamos e resolvemos cada um seguir para um lado. Não houve briga, não houve traição, não houve nada disso”, disse ele.

+ Vacina de Oxford é segura e induz reação imune, diz estudo

+ Flavia Pavanelli rebate críticas de haters após expor procedimentos estéticos

Pedro Ortega ainda disse que foi ótimo o tempo que passou com Carolina. “Deu certo o tempo que tinha que dar certo”, finalizou o empresário, que afirmou que a amizade entre os dois irá continuar.

O relacionamento entre Carol e Pedro começou em 2016, mesmo antes do início do reality show. Durante os anos seguintes, o namoro aconteceu entre idas e vindas.

Veja também