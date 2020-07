Namoro de Angela Ro Ro chega ao fim e ela desabafa: “Fui traída e usada”

O namoro de Angela Ro Ro, de 70 anos, com a produtora cultural Veronica Menezes, de 40, chegou ao fim. Em seu Instagram, a cantora fez um desabafo, afirmando ter sido “usada e traída” pela ex.

“Queridos amigos, que estão me ajudando nesse momento. Sinto informar que descobri ter sido usada e traída. Jogada no lixo como brinquedo velho de forma vil e vulgar. Ela tinha amantes durante todo esse tempo que pensei ter sido um romance digno do meu amor. Desabafo, meu coração aberto”, escreveu Angela, que não citou nomes.

A cantora terminou o texto com a seguinte frase: “O segredo da boa velhice é simplesmente um pacto honroso com a solidão”. Na legenda, ironizou: “Apesar de tantos orgasmos múltiplos que a proporcionei”. A publicação, no entanto, foi apagada por ela horas depois.

No entanto, ainda há uma outra postagem, relacionada à sua vida amorosa. Angela publicou uma imagem que diz: “Estado civil: evitando problemas”. Confira o post abaixo:

