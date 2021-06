Namorados na vida real, Lucas Santos, de Carrosel, e Vittoria Dutra estrelam beijo em clipe

Após lançar a faixa ‘Desde que eu vi você’, em parceria com o ator e cantor Lucas Santos, em todas as plataformas digitais, Vittoria Dutra divulgou, neste fim de semana, em comemoração ao Dia dos Namorados, o clipe oficial da música no Youtube.

Na produção audiovisual, a cantora aparece ao lado do ator que interpretou o personagem Paulo em ‘Carrossel’, do SBT, e os dois protagonizam um beijo. ‘Desde que eu vi você’ tem a assinatura da Hitmaker em sua produção.

Depois de muitas especulações dos fãs sobre os artistas, eles finalmente assumiram publicamente que estão em um relacionamento sério. Vittoria falou um pouco sobre a escolha de Lucas para compor o feat da faixa.

“Depois de muitas reuniões, vimos que ele se encaixaria para o perfil do cover. Ele tem a voz e um timbre perfeito que encaixaria na música, além da experiência que adquiriu na novela e filme de ‘Carrossel’, onde também cantava. Ficou um trabalho incrível”, avalia a artista.

